Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер до цього переліку додали опікунів, піклувальників та прийомних батьків.

Як повідомила в суботу, 11 лютого Державна прикордонна служба, жінка, яка є усиновлювачкою, опікункою, піклувальницею, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Для цього необхідні:

закордонний паспорт;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

«Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно», – сказано в повідомленні.

Відповідні зміни уряд ухвалив на засіданні 10 квітня, постанову опубліковано на його сайті.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд заборонив державним службовцям, передусім топ-чиновникам та керівникам структурних підрозділів державних органів виїзд за кордон без поважних причин. Дотепер у виняткових випадках пропуск через держкордон був дозволений лише одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Також можна виїхати за кордон для лікування. Крім того, голова Державної прикордонної служби може ухвалити рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня спорідненості.