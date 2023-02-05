Олег Немчінов сказав, що на пересічних чиновників діють лише обмеження воєнного стану

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов роз’яснив запроваджені обмеження щодо виїзду за кордон державних службовців. За його словами, нові урядові заборони не поширюються на пересічних державних службовців і пересічних службовців органів місцевого самоврядування.

«Звичайно, що воно [обмеження щодо виїзду за кордон] викликало дуже велику реакцію, тому що це робилося в стислі терміни. Можливо, не всі до кінця розуміють процедуру, але воно стосується передусім топ-чиновників та керівників структурних підрозділів державних органів. Воно не обмежує ті речі, які стосуються пересічних державних службовців і пересічних службовців органів місцевого самоврядування. Їхні обмеження стосуються виключно умов воєнного стану», – наголосив Немчінов у неділю, 5 лютого, в ефірі національного телемарафону, повідомив «Укрінформ».

Він зауважив, що в умовах воєнного стану діють обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку, «а щодо жінок, які не обіймають зазначені посади та не мають представницького мандата, вони як виїжджали у вільний від роботи час для того, щоб, наприклад, відвідати своїх дітей чи родичів, вони так це і роблять».

«Звичайно, ми розуміємо, що державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування – вони приймали присягу відповідну і вони в принципі не можуть її порушувати і покидати своє робоче місце. А що стосується топ-чиновників, які, власне, мають, звичайно, як і будь-які пересічні громадяни, якийсь час для відпочинку чи ще для чогось, от для них і введено обмеження. Тобто якщо дійсно людина має планову відпустку, вона спокійно може її провести в Україні. Якщо це потреби гуманітарного характеру, знову ж таки через збройну агресію Російської Федерації – в її активній фазі безліч наших співгромадяни опинилися за кордоном. Вони хворіють, вони помирають за кордоном, відповідно є гуманітарна потреба в такий спосіб виїжджати», – сказав урядовець.

Окрім того, Немчінов зауважив, що українська медична система «передусім зараз налаштована на лікування наших воїнів». І службовці органів місцевого самоврядування у разі хвороби теж можуть виїхати на лікування за кордон.

Нагадаємо, в січні уряд ухвалив та одразу ж оприлюднив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Можна виїхати для лікування за кордон. Голова Державної прикордонної служби може ухвалити рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня спорідненості.