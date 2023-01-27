Уряд провів засідання 27 січня

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 27 січня, схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні», – наголосив він.

Шмигаль додав, що є ті, хто навіть під час війни не зрозумів базових речей. «Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів».

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця і депутата Григорія Козловського. 23 січня Симоненко звільнився. Також через виїзд за кордон у скандал потрапив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко.