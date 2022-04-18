Кабінет міністрів України дозволив витрачати гроші, отримані замість «Пакунка малюка», у будь-яких торговельних точках України, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Раніше ці гроші можна було витрачати лише у торгових точках, які брали участь у програмі з монетизації «Пакунків малюка», і тільки на дитячі товари.

Нагадаємо, «Пакунок малюка» або бейбі-бокс можуть отримати батьки новонароджених у пологовому будинку або в органах соцзахисту, однак, за бажанням батьків, його можна замінити грошовою компенсацією. Для цього необхідно подати відповідну заяву до виконавчих органів місцевої влади.

Раніше гроші замість бейбі-боксів можна було отримати на спеціальну банківську картку і витрачати тільки на дитячі товари у закладах, які приєдналися до відповідної урядової програми. Тепер, у зв’язку з воєнним станом, держава може нараховувати гроші на будь-який банківський рахунок, відкритий у «ПриватБанку», а отримані гроші можна витрачати будь-де і на будь-що. Крім того, невитрачені впродовж року гроші не повертатимуться на рахунки Мінсоцполітики.

У міністерстві також нагадали, що Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.