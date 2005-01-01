Уряд США тимчасово припинив роботу через відмову Сенату його фінансувати

Голова бюджетного комітету Білого дому Майк Малвані оголошує про призупинення роботи федерального уряду США

У США федеральний уряд призупинив роботу через провал голосування Сенату за його тимчасове фінансування. Про це інформує Reuters.

Як зазначається, в Сенаті не знайшлося голосів на фінансування уряду під час голосування ввечері 19 січня. Він мав на меті уникнення так званого «шатдауну» (government shutdown) - тимчасового призупинення роботи органів влади та держустанов через відсутність фінансування.

Тимчасовий бюджет не підтримала достатня кількість демократів і проект не набрав необхідні 60 голосів. Республіканці, які підтримують надання фінансування, у верхній палаті мають 51 місце. На підтримку законпроекту знайшлося лише 50 голосів проти 49 - п'ятеро демократів висловилися за тимчасове фінансування, водночас п'ятеро республіканців - проти. Напередодні законопроект про надання фінансування до 16 лютого схвалила Палата представників Конгресу США.

Наголошується, що нинішній проект тимчасового бюджету - вже четвертий за рахунком. Останню резолюцію ухвалили в кінці грудня 2017 року, термін її дії закінчився у ніч на суботу, 20 січня. Тепер федеральні установи закриються, а більшість їхніх співробітників підуть у неоплачувані відпустки. Уряд зможе фінансувати лише найнеобхідніші видатки.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку до Флориди. Під питанням також і його візит до швейцарського Давоса наступного тижня.

Як повідомляється, бюджетна суперечка між демократами і республіканцями сталася через неузгодження видатків на оборону і фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку планується витратити $18 млрд. Демократи наполягають, щоб видатки на оборону не зростали надпропорційно у порівнянні з іншими статтями і відмовляються затверджувати фінансовий план через відсутність заходів щодо захисту від депортації 700 тисяч нелегальних мігрантів, які в'їхали в США неповнолітніми.

Востаннє «шатдаун» уряду у США стався в жовтні 2013 року за президентства Барака Обами і тривав 16 днів.

До слова, раніше повідомлялося, що президенти України й США Петро Порошенко і Дорнальд Трамп проведуть зустріч на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який проходитиме 23-26 січня 2018 року.