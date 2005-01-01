МЗС анонсувало переговори Петра Порошенка і Дональда Трампа на економічному форумі в Давосі

СуспільствоОлег Костюк, 19 січня1260

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МЗС анонсувало переговори Петра Порошенка і Дональда Трампа на економічному форумі в Давосі
фото Адміністрації президента
Остання зустріч Порошенка і Трампа пройшла 21 вересня 2017 року

У рамках Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься 23-26 січня в швейцарському Давосі, запланована зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом», – сказав він і зауважив, що мова йде про двосторонню зустріч, а не про переговори в загальному форматі.

«Звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання в форматі якомусь дуже загальному», – додав він.

До слова, остання зустріч Порошенка і Трампа пройшла 21 вересня 2017 року «на полях» 72-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

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