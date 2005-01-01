США готові надати підтримку Україні в створенні Служби фінансових розслідувань

У Державному агентстві США з протидії фінансовим злочинам готові надати підтримку Україні в створенні Служби фінансових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України за підсумками візиту очільника відомства Олександра Данилюка до США.

Згідно з повідомленням, Данилюк зустрівся із заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Джамалом Ель-Хінді.

«Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії Агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці. Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави. Особлива увага була приділена питанню взаємодії СФР з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування», – наголосили в міністерстві.

Також повідомляється, що Джамал Ель-Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкувані Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.