Україна отримає комплекси Javelin безкоштовно , – посол США

Надзвичайний і Повноважний Послол США в Україні Марі Йованович

Посол США Марі Йованович повідомила, що американський уряд надасть Україні зброю, зокрема протитанкові комплекси Javelin, безкоштовно. Про це вона сказала вона в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Дійсно, минулого року Адміністрація [президента США] ухвалила рішення про надання Україні додаткових оборонних можливостей. Поки що подробиць про те, як це буде зроблено, немає. У нас, як і в Україні, є певна процедура – для реалізації цих рішень ми повинні проінформувати Конгрес про те, як це буде зроблено. І тільки пройшовши цю процедуру, розпочати реалізацію», – заявила дипломатка.

Йованович не змогла уточнити, чи правдива інформація, що Україна не зможе використовувати це летальне озброєння в зоні АТО.

«Деталі ще опрацьовуються. І ми працюємо не тільки в рамках нашого внутрішнього процесу з Конгресом, а й на переговорах і в координації з урядом України. Однак ще раз підкреслю, що мова йде саме про оборонне озброєння», – додала вона.

На питання, будуть це поставки від уряду США чи Україна буде укладати контракти з окремими виробниками озброєння, Йованович відповіла так: «Зараз ми говоримо про оборонну допомогу, яка надається Україні від уряду Сполучених Штатів. Комерційні контракти і комерційні продажі - це зовсім інше питання».

На уточнювальне запитання, чи отримає Україна це летальне озброєння абсолютно безкоштовно, вона відповіла: «Так».

Як писав ZAXID.NET, 20 грудня газета The Washington Post повідомила, що Адміністрація президента США схвалила продаж Україні летальної зброї на $41,5 млн. Тоді зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі до них.

За кілька днів канал ABC News з посиланням на джерела в Державному департаменті США повідомив, що загальна вартість оборонного пакету становитиме $47 млн. У ньому – 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin.

Згодом Державний департамент підтвердив, що США нададуть Україні «посилені оборонні можливості» для боротьби української сторони із підтримуваними Росією бойовиками, а Державний секретар Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Як повідомляв телеканал 24, в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові заявили про наміри впровадити навчання операторів протиракетного комплексу Javelin, проте дискусія про це лише почалася.