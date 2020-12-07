Прем’єр-міністр подарує 320 наручних годинників виробництва Київського годинникового заводу

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України домовився з Київським годинниковим заводом про закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням «Від прем’єр-міністра України» на суму 482,4 тис. грн. При цьому початково уряд хотів купити такі годинники за 495 тис. грн.

Згідно з угодою від 7 грудня 2020 року, яка опублікована в системі електронних державних закупівель ProZorro, за результатами тендеру уряд повинен закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників TIME-R 319-623 по 1590 грн за одиницю і 110 кварцових наручних жіночих годинників TIME-R 460-623 по 1 350 грн за одиницю.

Всі годинники мають бути на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення малого державного герба України і повинні містити написи «Від прем’єр-міністра України», а також гравіювання герба і напис «Від прем’єр-міністра України (ім’я, прізвище)» на задній кришці. Годинники будуть у темно-синіх і темно-червоних подарункових футлярах.

Ще один учасник торгів – «МАЙ-ЧАС» – пропонував уряду купити у них годинники за 492 тис. грн.