Як діяти, коли є підозра на коронавірус?.

Сервіс створено для допомоги українцям виявляти корупцію в медичних закладах

Громадська організація «Антикорупційний штаб» запустила чат-бот «Медсестра Іванка», завдяки якому можна перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня України. Вони працюють у Telegram та Viber, інформує «Громадське».

За словами творців сервісу, його створено для допомоги українцям виявляти корупцію в медичних закладах. Чат-бот оновлюється у режимі реального часу, охоплює всю Україну та є безкоштовним. Сервіс дає змогу:

підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення про її закупівлі;

залишити скаргу або повідомлення про корупцію в медичному закладі;

переглянути статистику захворюваності у будь-якому куточку України;

дізнатися про товари, які закуповують лікарні України, та їхні ціни.

Як зазначив виконавчий директор «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик, щодня лікарні витрачають мільйони гривень на медичні товари й послуги для боротьби з Covid-19. І ці кошти, мовляв, часто витрачаються неефективно, або ж хворі не отримують безкоштовне лікування, за яке держава вже заплатила.

«Якщо лікарі стверджують, що в медзакладі немає необхідних ліків чи масок, кожен може перевірити цю інформацію через чат-бот і поскаржитися на корупцію», – розповів він.

Як повідомляє видання, «Антикорупційний штаб» – громадська організація, створена у 2014 році. Вона розробляє цифрові інструменти для контролю прозорості та ефективності роботи органів місцевої влади.

Чат-бот створили в межах проекту «Антикорупційні розслідування закупівель Covid-19 у 4 пілотних регіонах на основі інтерактивної карти», який виконує Антикорупційний штаб завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.