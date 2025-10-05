Інші вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 2000 грн

Кабінет міністрів України схвалив рішення про збільшення щомісячної доплати для вчителів на прифронтових територіях. Так, доплати для викладачів у 84 громадах збільшать вдвічі – до 4000 тис. грн, повідомила у неділю, 5 жовтня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

З жовтня вчителі на прифронтових громадах отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 4000 грн після сплати податків. Без сплати податків ця сума становить 5200 грн.

«Воно (рішення – ред.) стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей», – повідомила Свириденко.

За даними прем’єр-міністерки, виплати нарахують вже у жовтні за період з 1 вересня 2025 року. Інші вчителі по країні отримуватимуть доплату у 2000 грн.

Крім того, Свириденко повідомила, що в держбюджеті на 2026 рік Кабмін передбачив підвищення зарплати для педагогічних працівників на 50%.