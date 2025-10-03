Вчителям вручили подяки і премії

Напередодні Дня працівників освіти, який святкують у першу неділю жовтня, Львівська міська рада нагородила педагогів шкільних, дошкільних, позашкільних та мистецьких закладів, а також закладів професійної освіти. Міський голова Львова Андрій Садовий вручив освітянам премії по 10 тис. грн.

Як повідомили у міськраді, цього року подяки та грошові премії отримали 86 освітян.

«Ніхто, хто не є вчителем, не може зрозуміти, що таке сьогодні, в часі війни, бути у вашій професії. Я пам’ятаю ковід, пам’ятаю перші роки війни, коли кожна школа стала прихистком і виконувала функцію представлення Львова для людей з Мелітополя, Маріуполя, Скадовська, Донецька, Луганська… Ви зробили неймовірні речі. І за це вам велика подяка від імені громади міста Львова. Також сьогодні, коли багато на війні і не всі діти вдома мають це родинне тепло, то ви мусите то тепло давати. Коли серце є чисте і відкрити, то Бог дає багато того тепла, яким можна ділитися. Ви – наша гордість. Дякуємо вам за все», – зазначив під час нагородження міський голова Львова.

Окрім того, директорці ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса Світлані Ураловій та позаштатні радниці Львівського міського голови Оксані-Анастасії Винницькій-Юсипович вручили відзнаку Золотий Герб міста Львова – за сумлінну працю і особливий внесок у розвиток міста.

Список нагороджених педагогів можна переглянути тут.