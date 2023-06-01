Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про це в четвер, 1 червня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Розширено права на отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, з території Донецької та Луганської областей до території всієї України для отримання безкоштовного харчування, а також у майбутньому для можливості отримати компенсації від РФ», – зазначив Мельничук.

До слова, станом на 1 червня в Україні внаслідок збройної агресії Росії 484 дитини загинули, 992 поранені. Зокрема, одна дитина загинула внаслідок нічної ракетної атаки росіян на Київ 1 червня.