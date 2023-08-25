Сергій Крук очолював ДСНС з 16 лютого 2022 року

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Про це 25 серпня повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

«Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука», – зазначив Клименко.

Він уточнив, що внутрішня перевірка в ДСНС завершена, за її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

46-річний уродженець Рівного Сергій Крук очолював ДСНС з 16 лютого 2022 року. Його ймовірний наступник Володимир Демчук раніше проходив службу на посадах заступника начальника управління, заступника директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України, був директором Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України. З травня 2023 року перебував на посаді заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До слова, перевірка в ДСНС почалась після відкриття справи про падіння гелікоптера в Броварах у січні цього року й загибелі 14 людей. На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

4 серпня Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Державне бюро розслідувань 4 серпня. Начальника і трьох посадовців Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, яка спричинила загибель людей. Начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у службовій недбалості. Статті передбачають позбавлення волі на строк до 10 років в разі обвинувальних вироків.