– Куди спрямовуються кошти, які сплачуються за розподіл газу? Чому існують послуги, за які потрібно платити?

– Газорозподільні мережі – це величезна інфраструктура, яка за рахунок пониження тисків, їх регулювання, дозволяє газу рухатися у певному напрямку. І у кожногоспоживача є завжди визначена кількість газу цілодобово. Від моменту передачі газу нам Оператором ГТС до вашого будинку в середньому на території області газ проходить 20 – 30 км. Наші працівники регулюють тиск газу в газогонах так, щоб він рухався до споживачів, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання, встановленого на розподільних газопроводах.

В тариф за розподіл також включені інвестиції АТ «Львівгаз» в реконструкцію і модернізацію газових мереж, адже загальна протяжність мереж на Львівщині понад 25 тисяч кілометрів. А 40% мереж потребує повної або часткової заміни через старість та вичерпаний термін експлуатації. Крім цього, передбачені кошти на встановлення лічильників газу для побутових споживачів.

Також за ці кошти Львівгаз забезпечує роботу аварійно-диспетчерської служби, яка працює для споживачів газу безперервно. Служба газу 104 отримує на добу в середньому 300 викликів та виїжджає у найвіддаленіші населені пункти на допомогу людям.

Фахівці Львівгазу мають спеціальні знання, працюють здебільшого в умовах підвищеної небезпеки. На оплату праці фахівців Львівгазу у тарифі на 2021 рік закладено приблизно 30%. Однак рівень зарплати газових спеціалістів на 20-40% нижчий в порівнянні з усієї енергетичною галуззю. Відтак, спостерігається велика плинність кадрів і нерідко висококваліфіковані спеціалісти відмовляються працювати за такі гроші.

Газорозподільні мережі

– Хіба ремонт лічильника не входить у вартість доставки газу?

– Насправді сходить. Відповідно до пункту 1 глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс), періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

Проте, якщо споживач зриває пломбу, або втручається в роботу лічильника, то це зовсім інша історія. Відповідальність, в тому числі фінансова, покладається на споживача.

Передача газу

– Споживач не використав ні куба газу за минулий рік, чому він має платити?

– Для споживачів, які не використовували газ, а також тих, хто користувався газом менше 9 місяців, у березні минулого року НКРЕКП запроваджено мінімальний платіж за доставку газу.

– Розкажіть про мінімальний платіж за доставку газу. Що це?

– Для споживачів з нулевим споживанням, а також тих, хто користувався газом менше 9 місяців, у березні 2020 року НКРЕКП запроваджено мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований, виходячи з діючих норм споживання газу та залежить від наявних у споживача газових приладів. Так, наприклад, якщо такий клієнт користується тільки газовою плитою, його замовлена потужність встановлена Регулятором на рівні 39 куб м на рік. Тобто, впродовж року він має сплатити доставку 39 куб. м газу. Для клієнтів, які користуються газовою плитою та колонкою, мінімальна замовлена потужність складає 126 куб. м газу. Хто використовує ще й газовий котел для опалення – має мінімальний платіж, виходячи з річної норми споживання газу у 314 м куб.

– Що робити, якщо оплатив випадково оплатив доставку газу на рахунок постачальника? Або ж помилився особовим рахунком?

– Таких випадків чимало. Споживач має звернутись із заявою на повернення грошових коштів до свого постачальника газу. Буває, що помиляються в особовому рахунку при оплаті. Споживач має звернутись до найближчого Центру обслуговування клієнтів, де наші фахівці допоможуть в оформленні заяви. До заяви споживач має прикріпити чек про оплату та номер рахунку, на який буде здійснено повернення коштів.

– Якщо споживач відмовляється оплачувати за розподіл газу, чим це загрожує?

– Це регламентована процедура. Бувають різні ситуації, можливо, споживач закордоном або ж забув через обставини оплатити. Для початку наш фахівець в телефонному режимі попереджає про заборгованість. Через деяких час в разі несплати подається досудове стягнення. Ми сподіваємось, що до цього справа не дійде, але кінцевий результат – подання до суду. Близько 3 тис. позовних заяв передано до суду для стягнення заборгованості на суму понад 3 млн грн.

«Львівгаз»

– Чи може споживач самостійно розрахувати платіж за розподіл газу?

– Це зробити легко. Сума розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому газовому році. Газовий рік – це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.

– Чому в споживача може з’явитись борг, якщо він не проживає в помешканні довгий час?

– Споживачі часто думають, що можна не подавати показники, якщо не живеш в помешканні. Не бачать потреби в цьому. Це велика помилка. Адже в такому випадку споживачу нараховуватиметься розрахунковий платіж за газ. Тому вкрай важливо не забувати щомісяця подавати показники з 1 по 5 число.

Ми пропонуємо чимало різних способів подати показники з будь-якого місця. Споживач може Зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, встановити мобільний додаток 104Mobile, скористатись чат-ботом 7104ua у месенджері Viber, надіслати СМС на короткий номер 7104. Крім того, можна зателефонувати в контакт-центр, який працює без вихідних з 8.00 до 20.00 год., без обідньої перерви. Телефони контакт центру 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104 або скористатись електронною поштою contact@lv.104.ua.

Але навіть якщо і ці варіанти не підходять, Можна залишити заяву для того, щоб наш контролер прийшов та зафіксував показники.

Працівники «Львівгазу»

– Розкажіть, як можна швидко та зручно оплатити онлайн?

– Детальні інструкції щодо оплати можна знайти на сайті АТ «Львівгаз».

Зокрема, зробити це можна за допомогою: