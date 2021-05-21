ТОВ «Львівгаз збут» інформує своїх клієнтів про можливість змінити базовий річний тариф на тариф «Твій газ Рівномірний платіж».

Споживачі, які оберуть новий тарифний план, зможуть уникнути великих сум у платіжках під час опалювального сезону завдяки рівномірному розподіленню оплати під час всього року.

Суть тарифної пропозиції полягає у тому, що тогорішній обсяг споживання множиться на зафіксовану на рік ціну за кубометр газу і споживач щомісяця сплачує рівні частини від отриманої суми. Ціна за кубометр блакитного палива в тарифі «Твій газ Рівномірний платіж» – 7,99 грн.

«Отримуємо заявки від клієнтів на зміну тарифного плану з «річного» на «рівномірний» і бачимо тенденцію, що тариф «Твій газ Рівномірний платіж» викликає найбільший інтерес у споживачів, які мають газове опалення та використовують газ для підігріву води. Люди знаходять великий плюс у тому, що можна вирівняти фінансове навантаження на сімейний бюджет протягом року і спокійніше пережити період пікового споживання взимку», – розповів директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Переваги тарифу для споживачів:

Немає надмірного навантаження на гаманець в опалювальний сезон.

Однаковий щомісячний платіж впродовж дії тарифу (до 30 квітня 2022 року).

Ціна газу протягом терміну дії тарифу не змінюється.

Перейти на тариф «Твій газ Рівномірний платіж» споживачі можуть у зручний для себе спосіб:

Завітавши до найближчого відділення ТОВ «Львівгаз збут» або клієнтського простору 104.ua. Адреси відділень можна знайти в розділі «Контакти» на сайті компанії. Зателефонувавши до контакт-центру за номером (032) 24-23-104. Онлайн – на сайті ТОВ «Львівгаз збут». У розділі «Газопостачання» переходьте в «Акції та тарифи» та обирайте повідомлення «Змінити тариф».

Незабаром з'явиться можливість змінити тарифний план і в Особистому кабінеті на 104.ua.

Нагадаємо, за рішенням Уряду та НКРЕКП, від 1 травня усіх українців автоматично перевели на базові річні контракти на газ із фіксованою ціною. Втім, клієнти ТОВ «Львівгаз збут» мають змогу обрати й інші тарифи, ознайомитися з якими можна на сайті компанії.