«Львівгаз збут» пропонує своїм споживачам платити за газ рівними частинами
ТОВ «Львівгаз збут» інформує своїх клієнтів про можливість змінити базовий річний тариф на тариф «Твій газ Рівномірний платіж».
Споживачі, які оберуть новий тарифний план, зможуть уникнути великих сум у платіжках під час опалювального сезону завдяки рівномірному розподіленню оплати під час всього року.
Суть тарифної пропозиції полягає у тому, що тогорішній обсяг споживання множиться на зафіксовану на рік ціну за кубометр газу і споживач щомісяця сплачує рівні частини від отриманої суми. Ціна за кубометр блакитного палива в тарифі «Твій газ Рівномірний платіж» – 7,99 грн.
«Отримуємо заявки від клієнтів на зміну тарифного плану з «річного» на «рівномірний» і бачимо тенденцію, що тариф «Твій газ Рівномірний платіж» викликає найбільший інтерес у споживачів, які мають газове опалення та використовують газ для підігріву води. Люди знаходять великий плюс у тому, що можна вирівняти фінансове навантаження на сімейний бюджет протягом року і спокійніше пережити період пікового споживання взимку», – розповів директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.
Переваги тарифу для споживачів:
- Немає надмірного навантаження на гаманець в опалювальний сезон.
- Однаковий щомісячний платіж впродовж дії тарифу (до 30 квітня 2022 року).
- Ціна газу протягом терміну дії тарифу не змінюється.
Перейти на тариф «Твій газ Рівномірний платіж» споживачі можуть у зручний для себе спосіб:
- Завітавши до найближчого відділення ТОВ «Львівгаз збут» або клієнтського простору 104.ua. Адреси відділень можна знайти в розділі «Контакти» на сайті компанії.
- Зателефонувавши до контакт-центру за номером (032) 24-23-104.
- Онлайн – на сайті ТОВ «Львівгаз збут». У розділі «Газопостачання» переходьте в «Акції та тарифи» та обирайте повідомлення «Змінити тариф».
Незабаром з'явиться можливість змінити тарифний план і в Особистому кабінеті на 104.ua.
Нагадаємо, за рішенням Уряду та НКРЕКП, від 1 травня усіх українців автоматично перевели на базові річні контракти на газ із фіксованою ціною. Втім, клієнти ТОВ «Львівгаз збут» мають змогу обрати й інші тарифи, ознайомитися з якими можна на сайті компанії.