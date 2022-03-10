За словами Андрія Сташківа, на дистанційне навчання вже зареєструвалось 1 тис. переселенців

На Прикарпатті з 14 березня розпочнеться дистанційне навчання у школах, коледжах та вишах. Освітній процес організують таким чином, що розпочати навчання зможуть, як мешканці області, так і ті студенти та учні, які виїхали за кордон або переїхали з інших областей, повідомив у четвер, 10 березня, заступник директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Андрій Сташків.

У більшості навчальних закладів Івано-Франківської області наразі проживають переселенці з областей де ведуться воєнні дії тому навчання, яке розпочнеться з 14 березня, буде дистанційним.

За словами заступника директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Андрія Сташківа, навчання організують таким чином, щоб до нього могли приєднатися як мешканці області, так і ті студенти та учні, які виїхали за кордон або приїхали на Прикарпаття з інших областей.

«Навчання для учнів є дуже важливим, адже, як говорять психологи, діти мають бути задіяні в якомусь процесі й бачитися зі своїми вчителями хоча б через екрани телевізорів чи моніторів для сприйняття тої реальністю яка нас оточує. Ми організували навчання і для переселенців. Департаментом освіти розпочато процес реєстрації. Наразі вже зареєстровано близько 1000 таких учнів. Це і діти з нашої області, які зараз перебувають за кордоном, так і діти, які приїхали зі східних областей», – повідомив Андрій Сташків.

Для реєстрації на навчання учнів з числа внутрішньо переміщених осіб необхідно тільки заповнити форму:

для учнів шкіл – https://forms.gle/9EbcZnRuCQft4isi8

для учнів ЗПТО – https://forms.gle/bYQJSQroiAZ1LQFYA

для студентів фахової передвищої освіти – https://forms.gle/4SQLScjdYMh4vB5cA

Зазначимо, що станом на середу, 9 березня, Івано-Франківська область вже прийняла 38 тис. переселенців. Очікується, що найближчим часом в область приїде ще 15 тис. людей.

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