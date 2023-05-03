Міністерство оборони вдосконалило систему відомчих нагород, повідомив у середу, 3 травня, його голова Олексій Резніков.

«Під час відсічі російській агресії тисячі наших захисників і захисниць показали виняткову мужність, героїзм та звитягу. Так само величезну допомогу Сили оборони отримали від людей різних професій, від волонтерів, від бізнесу. Щоб достойно відзначити кожного, ми вдосконалили систему відомчих нагород. Це не тільки про заохочення. Це про повагу та формування традицій українського війська», – зазначив Резніков.

За його словами, відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, зокрема: «Хрест Сухопутних військ», «Хрест Повітряних Сил», «Хрест Військово-Морських Сил», «Хрест Сил спеціальних операцій», «Хрест Сил територіальної оборони» та інші. Впроваджено медалі «Воїн-миротворець» та «Ветеран служби».

Окрім того, затверджені відзнаки, зокрема, медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби, «За сприяння обороні», «За зміцнення обороноздатності», «За поранення», «Хрест доблесті», «Лицарський хрест» та інші.

Резніков наголосив, що перед тим, як затвердити відзнаки, у міноборони поспілкувалися з експертами, провідними геральдистами і взяли за основу їх рекомендації. За його словами, всі відзнаки офіційно зареєстровані відповідно до чинних вимог і заносяться до особової справи.

«У сукупності відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка водночас дозволяє підкреслити виняткові досягнення», – зауважив Резніков.

Зазначимо, що детально ознайомитися з усіма відзнаками та дізнатися про те, які переваги вони дають, можна на сайті Міністерства оборони.