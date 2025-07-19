Цього вечора на ринг вийдуть одразу три українці

Вже сьогодні, 19 липня, у Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбудеться грандіозна подія у світі боксу – бій-реванш між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). На кону бою стоятимуть пояси WBA, WBC, WBO, IBO та IBF, а також звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Вечір боксу стартує о 19:10 за київським часом. Головний поєдинок розпочнеться приблизно після 23:00. Згідно з регламентом стадіону «Вемблі», шоу має завершитися до 01:00 20 липня (23:00 за місцевим часом).

Спочатку відбудуться поєдинки андеркарда (бої перед головною подією). Саме від їхньої тривалості залежатиме точний час виходу на ринг головних зірок вечора – Усика та Дюбуа. Варто нагадати, що окрім Олександра участь у боксерському шоу візьмуть ще два українці – Даніель Лапін та Владислав Сіренко.

Андеркард шоу Усик – Дюбуа 2:

Лоуренс Околі – Кевін Лерена – за пояс WBC Silver суперважкої ваги (10 раундів)

Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін (Україна) – за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental напівважкої ваги (10 раундів)

– за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental напівважкої ваги (10 раундів) Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес – бій суперважкої ваги (10 раундів)

– Соломон Дакрес – бій суперважкої ваги (10 раундів) Лаша Гурулі – Джеймс Франсіс – бій суперлегкої ваги (10 раундів)

Адам Хамед – Есекьєль Грегорес – бій суперлегкої ваги (6 раундів)

В Україні ексклюзивну трансляцію вечора боксу в Лондоні забезпечить медіасервіс MEGOGO. Всі бої будуть доступні за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Трансляція традиційно відбудеться у підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з'явиться на сервісі в день події.

Ведучими студії будуть Артем Панченко й Олександра Кучеренко, а їхніми гостями – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов і промоутер Top Boxing Generation Влад Єлисєєв.

Володимир Кобельков безпосередньо з «Вемблі» прокоментує головний бій вечора та поєдинок Даніеля Лапіна. Інші бої карду коментуватимуть Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у польському Вроцлаві Усик вже перемагав Дюбуа, відправивши британця у нокаут я у дев'ятому раунді та захистивши титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. У разі повторної перемоги українець вдруге в кар'єрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.