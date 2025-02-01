Італійський дует лідирував в обох видах програми

На Чемпіонаті Європи з фігурного катання, який триває у Таллінні у суботу, 1 лютого – останній день змагань. Комплект нагород розіграли танцювальні дуети. Утретє титул чемпіонів отримали італійці Шарлін Гіньяр та Марко Фабрі. Вони були лідерами в обох програмах.

Свій довільний танець Robotboys вони переробили з торішнього показового, що трапляється вкрай рідко. Значно частіше програми, з якими спортсмени змагаються, у наступнах сезонах можуть стати показовими номерами.

Італійський дует є найдосвідченішим з усіх учасників чемпіонату. 35-річна Гіньяр та 36-річний Фабрі катаються разом уже 16 років. Вони брали участь у трьох Олімпіадах та планують виступити на домашніх іграх, які відбудуться у 2026 році у Мілані.

Срібло вперше здобули представники Франції Євгенія Лопарьова та Жоффре Бріссо. У довільному танці вони були лише четвертими, проте за сумою програм їм вдалось втриматись на другій сходинці.

Бронза у британців Лайли Фір та Льюїса Ґібсона. Напередодні турніру саме їх називали головними конкурентами Гіньяр та Фабрі, проте помилки у ритм-танці не дозволили їм повторити торішній успіх. Танцюристи, так виглядає, спеціалізуються на поп-дівах. В них уже були програми з композиціями Леді Гаги, Мадонни, а цього року вони зупинили свіц вибір на Бейонсе.

Так виглядає перша п’ятірка у танцях на льоду:

Шарлен Гіньяр і Марко Фаббрі (Італія) - 212,12

Євгенія Лопарьова та Жоффре Бріссо (Франція) - 206,76

Лайла Фір та Льюїс Ґібсон (Великобританія) - 206,02

Юлія Турккіла – Маттіас Верслейс (Фінляндія) – 205,69

Юка Оріхара (Фінляндія) - Юхо Пірінен (Фінляндія) - 193,94

Український танцювальний дует Марія Пінчук та Микита Погорєлов завершив змагання на 20-му місці.