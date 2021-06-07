Головний атрибут нової форми нашої збірної – карта України з Кримом

В УЄФА заявили, що нова форма збірної України затверджена організацією і наша команда зможе грати в ній на Євро-2020. Про це повідомляє російське видання «Спорт-Експрес».

«Форма національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил щодо екіпірування», – заявили в УЄФА.

Нагадаємо, головний атрибут нової форми нашої збірної – карта України з Кримом, Донецькою та Луганською областями. На формі також є написи «Слава Україні!» та «Героям слава».

Форму випустили спеціально до Євро-2020. У Росії обурились новим дизайном, оскільки він «висловлює політичну позицію» і звинуватили Україну в намаганні «політизувати футбол».

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.