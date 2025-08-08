УЄФА надала понад 10 млн євро «солідарних» виплат російським футбольним клубам після того, як їм заборонили брати участь у європейських турнірах через повномасштабне вторгнення. Тоді як пʼять українських команд не отримали аналогічних виплат. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомила британська газета The Guardian.

Відзначимо, що «солідарні» виплати надають клубам, які не досягли достатньо хороших результатів на внутрішньому рівні, щоб потрапити на європейські змагання. Таким чином УЄФА підтримує конкурентний баланс.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну російським клубам заборонили брати участь у міжнародних змаганнях. Та УЄФА виплатила їм 3 млн 305 тис. євро у сезоні 2022-2023 років, 3 млн 381 тис. євро – у сезоні 2023-2024 років та 4 млн 224 тис. євро – за сезон 2024-2025 років. Крім цього, у сезоні 2021-2022 років було здійснено платіж на 6 млн 209 тис. євро.

Водночас пʼять команд з України не отримали аналогічних виплат через нібито їхнє розташування в зоні бойових дій. Мова йде про такі команди: «Чорноморець» та «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, «Фенікс-Маріуполь» та «Металіст 1925» з Харкова. Наприкінці липня директори цих клубів написали листа президенту УЄФА, словенському юристу Александеру Чеферіну, зі скаргою на тлі затримання виплати «солідарних» коштів за сезони 2023-2024 та 2024-2025 років.

«Перешкодою для виплат стали деякі абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які нібито стосуються географічного розташування футбольних клубів у “зоні бойових дій”», – зазначають у повідомленні.

Керівники клубів наголосили, що не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. У листі до Чеферіна керівники клубів також заявили, що багато футбольних фанатів пішли на фронт і багато з них ніколи не зможуть підтримати свої команди на стадіоні. Таким чином наголосивши на важливості будь-якої додаткової фінансової допомоги та підтримки.

Речник УЄФА спочатку заявив The Guardian, що вони нададуть розʼяснення щодо платежів, але, зрештою, газета не отримала відповіді.

Нагадаємо, 26 вересня 2023 року виконком УЄФА ухвалив, що російські юнацькі збірні будуть допущені до міжнародних змагань упродовж нинішнього сезону. Після цього федерації футболу України, Англії, Польщі, Латвії, Литви, Румунії, Норвегії та інші оголосили, що відмовляються грати з юнацькими збірними Росії.

10 жовтня Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував своє ж рішення допустити до міжнародних турнірів збірну Росії до 17 років.