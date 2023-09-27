УАФ оголосила бойкот усім футбольним змаганням з росіянами

Українська асоціація футболу відреагувала на рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд росіян у категорії U17. У вівторок, 26 вересня, УАФ засудила це рішення та заявила про бойкот змагань з росіянами від УЄФА.

«УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із РФ за умови їхнього допуску. Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику», – повідомили у прес-службі УАФ.

Асоціація закликала УЄФА переглянути рішення щодо росіян та залишити розпорядження про повне відсторонення команд з РФ незалежно від вікової категорії.

До бойкотування змагань з росіянами-юніорами доєдналася Велика Британія. Федерація футболу Англії заявила, що дотримуватиметься своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, юніорська чи старша, не гратиме за національну команду, яка представлятиме Росію. FA також заявила, що не підтримує позицію УЄФА щодо росіян-юніорів.

Як інформував ZAXID.NET, у 2022 році УЄФА та ФІФА відсторонили від змагань під своєю егідою усі збірні Росії та команди з цієї країни через повномасштабне вторгнення. Проте вже за рік, 26 вересня 2023 року УЄФА вирішила пом'якшити обмеження для росіян, допустивши до міжнародних змагань російських футболістів у категорії U17.

Своє рішення УЄФА аргументувало тим, що «діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих». Росіянами дозволили виступати на міжнародних змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі.