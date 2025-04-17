Інцидент стався на вулиці Юрія Венеліна-Гуци

У четвер, 17 квітня, на вулиці Юрія Венеліна-Гуци, що на околиці Ужгорода, місцевий мешканець силоміць заштовхав до свого автомобіля перехожу, яка йшла на автобусну зупинку, і поїхав з місці події. Жінці вдалося вискочити з автівки. Викрадача затримали, ним виявився колишній чоловік ужгородки.

Момент інциденту зафіксувала камера відеоспостереження. На записі, який оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, видно як у двір багатоповерхівки заїхав позашляховик, з якого вискочив нападник і силою заштовхав перехожу до салону.

Викрадача намагався зупинити один з мешканців будинку, проте автомобіль поїхав у невідомому напрямку. За кілька хвилин жінка на ходу вдалося вискочити з авто. Унаслідок падіння вона травмувала руку.

У поліції Закарпатської області розповіли, що до викрадення ужгородки причетний її 44-річний колишній чоловік. Він намагався викрасти її для з’ясування особистих стосунків.

Нападника помістили до слідчого ізолятора

«Поліцейські оглянули записи з відеокамер спостереження на прилеглих територіях та орієнтували на пошуки нападника наряди поліції. В результаті зловмисника оперативно розшукали. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або ув’знення на той самий строк.