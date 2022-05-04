Керівник фірми з Ужгорода два роки продавав квартири без сплати податків

Керівника однієї з ужгородських фірм, яка займається будівництвом багатоповерхівок, підозрюють у продажі квартир без сплати податків. Відомо, що підприємець за два роки продав 90 об’єктів нерухомості в Ужгороді та ухилився від сплати 4,6 млн грн податків.

Як у середу, 4 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, мешканець Ужгорода здійснював будівництво багатоквартирних будинків, у яких потім продавав квартири та нежитлові приміщення.

«Чоловік будував та продавав нерухомість без належної державної реєстрації діяльності та з ухиленням від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість. За два роки підозрюваний встиг таким чином продати 90 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Державний бюджет від таких протиправних дій недоотримав 4,6 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Ужгородському підприємцю оголосили про підозру ч. 1 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків). За скоєне чоловікові загрожує до 85 тис. грн штрафу та заборона займатися певною діяльністю до трьох років. Розслідування триває.