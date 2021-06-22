Закарпатського адвоката підозрюють у двох неправдивих повідомленнях про вибухівку в будівлі Ужгородської міськради. Окрім того, чоловік причетний до «замінування» пабу в центрі міста: за місяць адвокат разом зі спільником повідомили про загрозу вибуху в закладі чотири рази.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, ужгородський адвокат і місцевий житель систематично здійснювали хибні виклики на лінію «102» та інформували про нібито замінування різних об’єктів в Ужгороді.

«Протягом жовтня 2015 року особи чотири рази повідомляли завідомо неправдиву інформацію про загрозу вибуху одного з кафе-пабів у центральній частині Ужгорода. Окрім цього, адвокат підозрюється у причетності до двох неправдивих повідомлень про замінування будівлі Ужгородської міської ради, де на той момент відбувалися сесійні засідання. А інший фігурант – у причетності до неправдивого повідомлення про загрозу вибуху адміністративної будівлі Управління захисту економіки у Закарпатській області», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що хибні виклики спричинили службам майже 322 тис. гривень матеріальних збитків.

Адвокату та місцевому жителю повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 259 ККУ (повторне завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжного заходу.