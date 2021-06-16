22-річного мешканця села Концово біля Ужгорода посадили на дев'ять років за побиття і грабіж літньої жінки. У січні 2021-го у центрі Ужгорода юнак вдарив жінку каменем, вирвав у неї телефон та заховався біля річки. Зловмисника тоді вдалося оперативно затримати, а у жінки діагностували перелом скроневої кістки.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, за напад на жінку 22-річному чоловіку присудили 9 років та 3 місяців позбавлення волі.

«У судовому засіданні доведено, що громадянин напав на пенсіонерку на площі Хмельницького в Ужгороді. Зважаючи на всі обставини злочину та вже наявну в обвинуваченого судимість за зґвалтування та хуліганство, на період досудового розслідування та судового розгляду він утримувався під вартою без можливості внесення застави», – уточнюють у прокуратурі.

Нападника засудили за розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ). Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років 3 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирок ще не набув законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження.