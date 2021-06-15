Інцидент трапився 31 жовтня 2019 року на вулиці перед готелем «Львів»

Галицький районний суд Львова ув’язнив на десять років 35-річного житомирянина Валерія Басалькевича, який ножем зарізав львів’янина біля готелю «Львів». Житомирянин був членом знімальної групи фільму, зйомки якого відбувалися у Львові, й по дорозі з роботи в готель під час конфлікту смертельно поранив 39-річного львів’янина.

Інцидент трапився 31 жовтня 2019 року на просп. Чорновола, 7. Тоді до Львова приїхала знімальна група телеканалу «СТБ» на зйомки французького серіалу «Аташе». Глибокої ночі члени знімальної групи, в тому числі і 35-річний Валерій Басалькевич, який на знімальному майданчику займався освітленням, поверталися у готель «Львів». Близько 04:20 уже перед входом до готелю виник конфлікт з 39-річним львів'янином, під час якого Басалькевич вдарив його ножем у груди. Тіло львів'янина близько 5:00 ранку виявили патрульні поліцейські.

У суді Валерій Басалькевич свою вину не визнав і відмовився пояснити обставини злочину. Натомість його колеги, які працювали разом із ним на знімальному майданчику, розповіли, що того вечора вони випивали у ресторані і дорогою до готелю зустріли компанію з двох чоловіків та дівчини. Між Басалькевичем та 39-річним львів’янином почалася словесна перепалка, яка переросла у шарпанину, що закінчилася вбивством.

Враховуючи покази свідків та результати експертиз, суддя Галицького районного суду Ірина Волоско визнала винним Валерія Б. в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ та призначила йому 10 років позбавлення волі.

Чоловік має виплатити матері загиблого 2000 грн матеріальної та 350 тис. грн моральної шкоди. Крім цього, він має заплатити 8,6 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.