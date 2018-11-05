Суд арештував працівника знімальної групи за вбивство 29-річного перехожого у центрі Львова

Один з членів знімальної групи французького серіалу «Аташе» під час конфлікту вбив 29-річного львів'янина

Галицький райсуд Львова арештував на два місяці 35-річного працівника знімальної групи, який під час словесної перепалки вбив 29-річного перехожого. Інцидент відбувся вночі 31 жовтня біля готелю «Львів» на просп. Чорновола. Прес-служба прокуратури Львівщини, повідомляючи 5 листопада про цей випадок, зазначила, що конфлікт стався під час зйомок фільму, а нападником є працівник знімальної групи. За інформацією ZAXID.NET, 35-річний чоловік є членом групи, що знімає у центрі Львова французький серіал «Аташе».

«Йдеться про інцидент, який стався 31 жовтня під час зйомок кінострічки у Львові. Того дня близько 04:20 між працівником знімальної групи зі столиці та львівським перехожим виник словесний конфлікт, під час якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловіку ножове поранення», – повідомила у понеділок, 5 листопада, прес-служба прокуратури.

Галицький райсуд Львова арештував 35-річного нападника на два місяці, поки триває розслідування інциденту. Оскільки справу кваліфікували як умисне вбивство, то чоловіку загрожує ув'язнення терміном до 15 років. При цьому причини конфлікту залишаються невідомими: прокуратура уточнює лише, що під час інциденту 35-річний киянин перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Цікаво, що першими про цей інцидент повідомили львівські патрульні, які 31 жовтня одразу після вбивства затримали нападника. За інформацією поліції, вбивство відбулося під час конфлікту двох компаній чоловіків перед головним входом до готелю «Львів». На місці інциденту патрульні виявили п'ятьох чоловіків, деякі з них мали на руках сліди від крові. Завдяки відеозапису з камер спостереження вдалося ідентифікувати нападника. Водночас у своєму повідомленні про цей інцидент патрульні не уточнювали, що йдеться про членів знімальної групи і що конфлікт стався під час зйомок.

Зазначимо, французький серіал «Аташе» знімали у центральній частині Львова. Палац Потоцьких виконував у фільмі роль французького посольства. Серед локацій для зйомок вказані також Театр ім. Лесі Українки та площа перед оперним театром, що розташовані неподалік місця вбивства. Однак на ніч 30-31 жовтня, коли відбулося вбивство, на цих місцях не планувалися зйомки.

У листопаді знімальна група продовжить зйомки у Києві та Одесі, а потім повернеться до Парижа. Події серіалу описують ситуацію у Парижі після терактів в листопаді 2015 року. «Ізраїльтянин, відомий музикант, переїжджає до Парижа, де його дружині запропонували посаду у посольстві. У столиці Франції він переживає подружню кризу, а також страждає від відчуття себе емігрантом в розпалі світової міграційної кризи», – йдеться у синопсисі фільму.