Вночі біля готелю «Львів» зарізали чоловіка

Тіло чоловіка виявили біля готелю «Львів»

У середу, 31 жовтня, близько 5 години ранку у Львові на просп. Чорновола, 7 біля готелю «Львів» виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням у груди.

«Близько 5 години ранку до патрульних 2 батальйону, які саме зупинили біля готелю на просп. Чорновола автомобіль за порушення ПДР, підійшла особа і повідомила, що перед головним входом у готель «Львів» ножем поранили чоловіка. На місці події патрульні виявили чоловіка, який лежав на тротуарі з ножем у грудях і важко дихав», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого. Як встановили правоохоронці, загиблий – 39-річний львів'янин.

Як зазначено у повідомленні, на місці події перебувало 5 осіб, у трьох із яких на руках були сліди крові. Їх затримали патрульні та викликали слідчих і підмогу. До приїзду слідчо-оперативної групи, патрульні переглянули камери спостереження і побачили, як один із п’яти затриманих наніс удар правою рукою потерпілому в ділянку грудної клітки.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, поліція затримала ймовірного нападника. Ним виявився 35-річний мешканець Житомирщини.

«Як попередньо встановили правоохоронці, між двома компаніями виник конфлікт, під час якого один із чоловіків завдав іншому удар ножем у груди. Від травм чоловік помер на місці події. Поліція затримала підозрюваного – 35-річного мешканця Житомирщини», – повідомила речниця Головного управління Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115. Триває досудове розслідування.