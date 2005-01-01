Вночі у Бориславі зарізали 33-річного чоловіка

Вночі 15 червня у Бориславі чоловікові завдали ножові поранення. Він помер у реанімації. Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, вночі на лінію «102 » зателефонували медики Бориславської центральної міської лікарні та повідомили, що до них доставили чоловіка із колото-різаними ранами поперека і спини. Попри спроби лікарів врятувати чоловіка, він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Загиблий – 33-річний мешканець Борислава. За цим фактом порушили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.

Проводиться досудове розслідування, працівники поліції встановлюють особи зловмисників, причетних до скоєння цього злочину.