У центрі Самбора розстріляли чоловіка

У Самборі розслідують вбивство чоловіка

В ніч на неділю, 3 червня, у центрі Самбора на Львівщині розстріляли чоловіка. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

«Вночі до Самбірського ВП зателефонували медики Самбірської центральної районної лікарні. Вони повідомили, що до них потрапив чоловік з вогнепальним пораненням, який помер у лікарні», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

За інформацією сайту «Варта 1», загиблий – місцевий авторитет Роман Кутюк, відомий під прізвиськом «Кутя». У загиблого залишились дружина та двоє дітей.