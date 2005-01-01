28-річного жителя Самбірщини судитимуть за пограбування, зґвалтування та вбивство пенсіонерки

За вчинене чоловіку загрожує ув’язнення від 10 років до довічного терміну

СуспільствоЮлія Лавришин, 31 травня6882

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На Львівщині судитимуть 28-річного чоловіка, який пограбував, зґвалтував і задушив 69-річну пенсіонерку. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Це вбивство трапилось у грудні 2017 року в селі Конюшки-Тулиголівські Самбірського району. Тоді про це повідомляла поліція Львівської області. Однак тоді не повідомляли, що зловмисник ще й зґвалтував жінку.

Як встановило слідство, він проник у будинок самотньої пенсіонерки, напав на неї та жорстоко побив. Потім він зґвалтував та задушив 69-річну жінку і викрав з її будинку 33 тис. грн.

Йому інкримінують вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 (розбій), ч.4 ст.152 (зґвалтування), п.4, п.6, п.10 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинене чоловіку загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Кримінальне провадження розглядатиме Самбірський міськрайонний суд.

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