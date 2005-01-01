На Самбірщині поліцейські затримали 27-річного чоловіка, що задушив пенсіонерку

У п’ятницю, 29 грудня, у Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення, що у одному із сіл району виявили пенсіонерку без ознак життя. Експерти з’ясували, що жінка померла через удушення. Як повідомили ц ГУ НП у Львівській області, поліцейські знайшли чоловіка, що причетний до вбивства пенсіонерки.

29 грудня приблизно о 14:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцеві виявили у власному будинку 69-річну жінку без ознак життя. Експерти попередньо з’ясували, що смерть жінки настала внаслідок удушення напередодні увечері. З будинку, де вона жила, зникло близько 35 тис. грн.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до вбивства пенсіонерки. Ним виявився її 27-річний непрацюючий односельчанин. Проникнувши в будинок через горище, чоловік подушкою задушив жінку та вкрав гроші.

Чоловік затриманий в порядку ст..208 КПК. В кишені куртки у нього було виявлено та вилучено більшу частину викрадених грошей. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.