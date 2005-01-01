30-річного вбивцю мешканця Борислава взяли під варту

30-річному уродженцю Одеської області, якого підозрюють у вбивстві мешканця Борислава у ніч на 15 червня, обрали міру запобіжного заходу. Чоловіка взяли під варту, повідомила у вівторок, 19 червня прес-служба прокуратури у Львівській області.

Як відомо, в ніч на 15 червня, між 30-річним та 33-річним мешканцями Борислава відбувся конфлікт через борг останнього, який згодом переріс у бійку. Під час цього, потерпілому-боржнику було завдано декілька ножових поранень по тілу, внаслідок чого він помер. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку, проте невдовзі правоохоронці його затримали.

«Чоловіка знайшли на території Київщини, звідки він намагався утекти залізничним транспортом. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 України (умисне вбивство)», -повідомила прокуратура Львівської області.

Підозрюваному обрали найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування у цій справі ще триває, призначено низку судових експертиз. За скоєння злочину чоловікові загрожує 15 років тюрми.