Правоохоронці затримали зловмисника, який смертельно поранив мешканця Борислава

Смертельні поранення 33-річний чоловік отримав під час конфлікту

Правоохоронці затримали 30-річного уродженця Одещини, якого підозрюють в умисному вбивстві. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, у Дрогобицький відділ поліції в ніч на 15 червня надійшло повідомлення від працівників Бориславської центральної міської лікарні про пацієнта, у якого лікарі діагностували різані рани спини та попереку. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя чоловіку не вдалось – 33-річний мешканець Борислава помер у реанімаційному відділенні.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний уродженець Одеської області, який тимчасово проживає у місті Борислав. Також попередньо було встановлено, що він наніс загиблому численні ножові поранення під час побутового конфлікту.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про обрання для зловмисника міри запобіжного заходу.