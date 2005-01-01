На вул. Городоцькій львів'янин серед ночі розпочав стрілянину з вікна квартири

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 15:4512530

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На вул. Городоцькій львів'янин серед ночі розпочав стрілянину з вікна квартири
фото Патрульна поліція у Львівській області
В помешканні підозрюваного знайшли гільзи і пістолет

У неділю, 17 червня, до львівської патрульної поліції надійшло нічне повідомлення про стрілянину на вул. Городоцькій. Правоохоронці прибули на місце події. За допомогою очевидців вони визначили, що постріли лунали з вікна будинку.

Патрульні викликали підкріплення та зайшли у будинок. Двері в квартиру були відчинені. Озброєні правоохоронці увішли в помешкання, у якому виявили підозрюваного.

Чоловік поводився агресивно, не реагував на вимоги поліцейських, тож його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

Після прибуття правоохоронців зловмисник сховав зброю (Фото - Патрульна поліція Львівської області)

На підлозі помешкання патрульні виявили використані гільзи, а в сумці знайшли пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речові докази вилучили на експертизу, щоб встановити, чи належить пістолет до бойової вогнепальної зброї. Затриманого доставили до Франківського райвідділу поліції.

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