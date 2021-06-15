У поліцейського діагностували проникну колоту рану стегна

У Рівненській області правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який вдарив поліцейського вилами. Про це повідомили в регіональному управлінні Нацполіції.

Як розповіли у відомстві, інцидент стався в селі Маринин Березнівського району в понеділок, 14 червня. Попередньо встановлено, що під час патрулювання в поле зору екіпажу патрульної поліції потрапив мотоцикл. Водій транспортного засобу підозріло маневрував і був без захисного шолома. Поліцейські пішли за ним, але той заїхав на власне подвір'я.

«За спроби поспілкуватися із 49-річним порушником виник словесний конфлікт, до якого згодом приєдналася і дружина. Надалі господар схопив вила і накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його в ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся і запевнив, що перебуватиме в будинку. Однак, поки напарник надавав домедичну допомогу і викликав швидку, чоловік втік», – йдеться в повідомленні.

Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникну колоту рану стегна. Після надання допомоги потерпілий від госпіталізації відмовився.

За місцем проживання в будинку слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.

Через кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його відправили на освідування.

«Порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч.2 ст.345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років», – розповіли у поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали водія, який за добу скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод. Він не зміг пояснити патрульним свої дії, а також відмовився від перевірки на наркотики в організмі.