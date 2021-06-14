У Миколаєві правоохоронці затримали водія, який за добу скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод. Він не зміг пояснити патрульним свої дії, а також відмовився від перевірки на наркотики в організмі повідомила патрульна поліція Миколаївської області.

«У Миколаєві водій скоїв 18 ДТП і втікав від патрульних: правопорушника затримали. Повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним сьогодні приблизно о 13-й годині від різних людей. Вони пояснювали, що чоловіка кермом Ford на великій швидкості їде вулицями міста та вчиняє ДТП з іншими авто», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, менш ніж за 15 хвилин патрульні виявили це авто на проспекті Богоявленському. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування.

У поліції повідомили, що зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати — патрульні наздогнали й затримали його.

36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився.

Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме: 18 протоколів за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має із собою або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.