Полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі чотирьох автомобілів

У понеділок, 17 травня, на вул. Шевченка у Львові 71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі чотирьох автомобілів. При цьому водій-винуватець перебував у нетверезому стані.

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася у понеділок близько 18:00 на вул. Шевченка, 200, що у мікрорайоні Рясне.

71-річний водій Volkswagen Passat їхав від центру Львова на виїзд з міста. При цьому він не вибрав безпечної швидкості та дистанції і здійснив зіткнення з автомобілями Opel Vectra та Mercedes, які їхали в зустрічному напрямку. Унаслідок удару Mercedes відкинуло назад – він зіткнувся з Nissan Leaf, який їхав позаду.

Відео з місця події Тараса Гнатіва

На водія Volkswagen Passat патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП). Оскільки в нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння, його доправили в медичний заклад на медосвідчення. Однак, від перевірки на стан сп’яніння водій відмовився. На нього склали ще один протокол – за керування в нетверезому стані (ст 130 КУпАП).

ДТП за участі нетверезого екс-міліціонера сталася увечері 17 травня (фото поліції та очевидців)

Унаслідок ДТП обійшлося без жертв. У 71-річного винуватця аварії були певні тілесні ушкодження, але від госпіталізації він відмовився.

Поліцейські не розголошують прізвище винуватця ДТП. За даними ZAXID.NET, за кермом Volkswagen Passat був 71-річний полковник міліції у відставці Петро Ганусин.

Скріншот зі сторінки Львівського НДЕКЦ МВС України

Петро Ганусин свою міліцейську кар’єру розпочинав в ДАІ Львівської області, на початку 2000-х років працював начальником НДЕКЦ при УМВС Львівщини, у 2004-2005 роках був заступником начальника міліції Львівщини, а згодом повернувся в НДЕКЦ начальником лабораторії проведення досліджень.