Полковник міліції у відставці Петро Ганусин спричинив ДТП за участі чотирьох авто

Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні полковника міліції у відставці Петра Ганусина. Він вчинив ДТП, розбивши чотири автомобілі у Рясному. Його позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тис. грн.

У травні 71-річний Петро Ганусин керував авто Volkswagen Passat у нетверезому стані. Він не впорався з керуванням та спричинив ДТП на вул. Шевченка у Львові. Водій не вибрав безпечної швидкості і в’їхав у авто Opel Vectra та Mercedes, які їхали в зустрічному напрямку. Унаслідок удару Mercedes відкинуло назад і він зіткнувся з Nissan Leaf.

У Петра Ганусина були явні ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю, порушення мови, почервоніння обличчя), однак він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння. На судове засідання винуватець ДТП також не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Валентина Свірідова визнала Петра Ганусина винним у вчиненні ДТП та керуванні авто у нетверезому стані. Його позбавили водійських прав на один рік та оштрафували на 17 тис. грн.

71-річний Петро Ганусин є полковником міліції у відставці. Свою міліцейську кар’єру розпочинав в ДАІ Львівської області, на початку 2000-х років працював начальником НДЕКЦ при УМВС Львівщини, у 2004-2005 роках був заступником начальника міліції Львівщини, а згодом повернувся в НДЕКЦ начальником лабораторії проведення досліджень.