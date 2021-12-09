Компанія мережі Gebr. Heinemann уже незабаром відкриє магазин у львівському аеропорту

У середу, 8 грудня, у Львові відбулося підписання договору про оренду понад 800 м2 у львівському аеропорту під Duty Free-маркет міжнародної мережі Gebr. Heinemann. Компанія платитиме за приміщення рекордно велику суму – понад 3,7 млн грн в місяць.

Компанія BF&GH Travel Retail Limited, яка є оператором міжнародної мережі Gebr. Heinemann, перемогла на відкритому електронному аукціоні з оренди 820 м2 у аеропорту «Львів». Ця компанія запропонувала найбільш вигідну щомісячну вартість оренди – понад 3,7 млн грн, що у понад 10 разів перевищує стартову ціну оренди.

8 грудня у стінах Львівської облдержадміністрації відбулось офіційне підписання договору про оренду приміщення в аеропорту під Duty Free. Документ підписали начальник регіонального відділення ФДМ у Львівській, Закарпатській та Волинській областях Владислав Калинець та генеральний директор компанії BF&GH Travel Retail Limited Саймон Форд.

8 грудня у ЛОДА підписали договір про оренду приміщення в аеропорту під новий Duty Free

«Ми працюємо в Україні з 2010 року. І за цей період ми інвестували понад 600 млн грн в розвиток аеропортів у Києві та в Одесі. Нещодавно Україна підписала договір про вільне небо, і це означає, що ще більше українців тепер можуть подорожувати у Європу. Ми обрали Львів, бо це чудове місто з сучасним аеропортом. Окрім того, ми бачимо, як кількість пасажирів зі Львова росте і нам дуже це подобається», – розповів директор BF&GH Travel Retail Limited Саймон Форд.

За словами представника Фонду держмайна на Львівщині Владислава Калинця, угода з німецькою компанією є найбільшою за вартістю місячної оренди на Львівщині і однією з найдорожчих в Україні.

«Це третя угода в Україні за величиною місячної орендної плати. При цьому попередні дві угоди - це великі майнові комплекси, державні шахти з проблемами. А цей об'єкт [в аеропорту] є дуже якісним з точки зору оренди. Ми сподіваємось, що така співпраця буде мати продовження», – наголосив Владислав Калинець.

За його словами, компанія BF&GH Travel Retail Limited підписала договір про оренду приміщення у аеропорту «Львів» на 5 років з можливістю продовжити його на такий ж термін.

Присутній на підписанні договору про оренду голова ЛОДА Максим Козицький відзначив важливість присутності західного бізнесу у Львівській області.

«Приємно, що європейські компанії заходять у львівський ринок. Приємно, що німецькі компанії вірять в Україну, і гості з Німеччини до нас приїжджають. Приємно те, що ми робимо ринок оренди в аеропортах прозорим і що на тендерах в Україні ціна може зрости відкрито у 10 разів», – сказав Максим Козицький.

Heinemann Duty Free у львівському аеропорту відкриють уже незабаром. Тут попередньо планують створити 25-30 постійних робочих місць.

Довідка

Компанія BF&GH Travel Retail Limited вже 11 років є оператором одного з світових лідерів ринку travel retail - Gebr. Heinemann в Україні. Компанію Gebr. Heinemann заснували у 1879 році у Гамбурзі, і зараз вона працює більш ніж у 200 міжнародних аеропортах.

В Україні магазини кампанії є у Києві (аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни»), а тепер ще буде у Львові. З 2010 року компанія інвестувала в Україні понад 600 млн грн. За весь час роботи компанія сплатила до бюджету України близько 1 млрд грн податків та створила понад 500 робочих місць.