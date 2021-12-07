Heinemann Duty Free уже працює в Києві та Одесі і незабаром відкриється у Львові

У львівському аеропорту відкриють магазин відомої міжнародної мережі Heinemann Duty Free. Нового орендаря визначили на відкритому електронному аукціоні. При цьому вартість оренди зросла у понад 10 разів.

Йдеться про приміщення загальною площею 860 м2 на третьому поверсі аеропорту. З 2012 року тут розташовувався магазин компанії «Флемінго дьюті фрі Україна», що працював під брендом Baltona Duty Free. Втім улітку 2021 року в компанії закінчився договір про оренду, а щоб його продовжити необхідно було пройти процедуру електронних торгів. Упродовж літа-осені у Baltona Duty Free розпродали залишки усіх товарів і фактично перестали працювати.

Baltona Duty Free у львівському аеропорту повноцінно не працює з серпня 2021 року

17 листопада на платформі Prozorro.Продажі провели електронний аукціон, щоб визначити нового орендаря приміщення під Duty Free. В аукціоні взяли участь вісім компаній, у тому числі і колишній багаторічний орендар.

Стартова вартість оренди цього приміщення становила 355,4 тис. грн в місяць – це сума, яку раніше платив попередній орендар «Флемінго дьюті фрі Україна». Цього разу компанія запропонувала 2,5 млн грн в місяць. Втім низка учасників аукціону поставили вищі суми, а переможцем стала компанія, яка підвищила стартову ціну у понад 10 разів.

Так, компанія BF&GH Travel Retail Limite запропонувала 3,7 грн орендної плати в місяць, а це 4,3 тис. грн за один квадратний метр. Таким чином цю компанію обрали переможцем торгів. У середу, 8 грудня, відбудеться підписання договору про оренду на 5 років між аеропортом «Львів», Фондом держмайна та переможцем аукціону.

Цікаво, що в листопаді Фонд держмайна провів ще один аукціон на продовження оренди приміщення площею 130 м2 у львівському аеропорту. Переможцем аукціону стала компанія «Паво Груп», яка і зараз обслуговує це приміщення. Після підписання договору компанія буде платити щомісяця 1,7 млн грн (раніше платила 1,35 млн грн), а це 13 тис. грн/м2.

Додамо, що гроші за оренду площ в аеропорту отримує на свій рахунок Фонд державного майна. Частину з прибутку перераховують безпосередньо на рахунок аеропорту.

Компанія BF&GH Travel Retail Limited вже 11 років є оператором одного зі світових лідерів ринку Duty Free Travel retail - Gebr. Heinemann в Україні. Компанія Gebr. Heinemann заснована у 1979 році, є одним із лідерів світового ринку та працює у 200 міжнародних аеропортах. В Україні магазини компанії працюють в обидвох аеропортах Києва та в Одесі.