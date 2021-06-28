В албанському селищі Велипоя родини власників готелів влаштували стрілянину через шезлонги. Про це пише Euronews.

Причиною конфлікту є те, що власники готелів не змогли узгодити межі пляжу, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Через це між власниками готелів та їх родинами спалахнула суперечка, яка переросла в стрілянину. Внаслідок інциденту четверо людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Правоохоронці вилучили два пістолети: один із них безпосередньо після конфлікту, а інший – удома в одного з учасників перестрілки. Загалом в інциденті могли використати до шести одиниць зброї. На місце події прибула слідча група. Двох поранених арештували – їх підозрюють в убивстві.

Для з'ясування всіх обставин події правоохоронці вирішили також проаналізувати записи з камер відеоспостереження