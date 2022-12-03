Австралійський виробник алкогольних напоїв Sunshine & Sons випустив лімітовану серію джину на честь визволення Херсона, – міста, «де, мабуть, ростуть найсолодші кавуни у світі».

Пляшка такого джину коштує 99 австралійських доларів, повідомив сайт виробника. Гроші, зібрані з кожної пляшки цієї серії, будуть використані для купівлі металодетекторів, які передадуть в Україну для гуманітарної місії з розмінування територій.

На етикетці зображено українського солдата, який тягнеться до кавуна. Дизайнером етикетки є одесит із ніком Konstantin Des. 10 травня його робоче місце постраждало від російського ракетного удару. Зараз одесит регулярно живе без електрики через російські атаки.

Нагадаємо, Сили оборони України 11 листопада звільнили Херсон – єдиний обласний центр, який росіяни захопили за час війни. Місто перебувало під окупацією з початку березня, водночас місцеві жителі чинили окупантам спротив.