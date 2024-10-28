Інцидент трапився о 9:15 ранку у місцевості Мюльвертель у Верхній Австрії

Двоє людей загинули унаслідок стрілянини, що сталася у Верхній Австрії. Пошуки злочинця тривають. Він вважається вкрай небезпечним, повідомила у понеділок, 28 жовтня, австрійська газета Kronen Zeitung.

Інцидент трапився о 9:15 ранку у місцевості Мюльвертель у Верхній Австрії. Злочинець спочатку смертельно поранив 64-річного мера муніципалітету Кірхберг-об-дер-Донау Франца Хофера [Franz Hofer], а потім втік.

На місце події були негайно направлені всі служби. Серед інших, в операції задіяний спецпідрозділ «Кобра».

Під час втечі злочинець застрелив ще одну людину. Друга жертва – як і мер – місцевий мисливець.

Підозрюваний вважається вкрай небезпечним. Ймовірно, він може мати при собі рушницю.

Kronen Zeitung повідомляє, що жителі забарикадувалися в своїх будинках і надсилають один одному попередження не виходити на вулицю, «тому що хтось збожеволів». «По всьому району панує величезний переполох», – йдеться у повідомленні.

Передумовою злочину, за даними австрійських ЗМІ, швидше за все, є давня суперечка між мисливцями. Ймовірно, підозрюваний відомий місцевим мисливцям. Раніше він нібито неодноразово мав проблеми з охороною природи та тварин. «Можливо, останнім часом тиск посилився. Він був важкою людиною», – розповідає місцевий мисливець, який не хоче називати свого імені.