В Білорусі менш ніж за рік раптово помер другий міністр
5 липня стало відомо про раптову смерть міністра транспорту
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
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Олексію Авраменку було 47 років
Міністр транспорту й комунікацій Білорусі Олексій Авраменко помер на 47 році життя. Про це повідомили білоруські державні ЗМІ 5 липня, пише «Радіо Свобода».
Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Спочатку він був заступником міністра, а в січні 2019 року очолив міністерство. Причина смерті Олексія Авраменка наразі невідома.
За останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року раптово помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.
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