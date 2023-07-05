Олексію Авраменку було 47 років

Міністр транспорту й комунікацій Білорусі Олексій Авраменко помер на 47 році життя. Про це повідомили білоруські державні ЗМІ 5 липня, пише «Радіо Свобода».

Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Спочатку він був заступником міністра, а в січні 2019 року очолив міністерство. Причина смерті Олексія Авраменка наразі невідома.

За останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року раптово помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.