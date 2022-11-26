Володимир Макей очолював МЗС Білорусі з 20 серпня 2012 року

На 65-му році життя помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Про смерть повідомило білоруське державне агентство «БелТА» із посиланням на прес-секретаря відомства.

Причину смерті наразі не називають. У повідомленні йдеться лише, що урядовець помер «раптово». Макей очолював МЗС Білорусі з 20 серпня 2012 року. До того був головою адміністрації президента Білорусі (у 2008-2012 роках) та помічником президента (у 2000-2008 роках).

На 27-28 листопада був запланований візит до Мінська міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова під час якої мала відбутись зустріч із Макеєм.

Напередодні аналітики Інституту Роберта Лансінга повідомляли, що російська військова розвідка може спробувати найближчими днями опрацювати сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі або його імітацію, для того, щоб залякати Лукашенка та спонукати його наказати своїм військам безпосередньо брати участь у війні проти України на боці РФ.

За даними джерел Інституту Роберта Лансінга, «емісари Володимира Макея просили західних співрозмовників допомогти у порятунку Лукашенка від Путіна», оскільки в розвідці РФ ніби-то розглядають сценарій вбивства Лукашенка в ході операції.

Передбачається, що крісло президента Білорусі займе чинний генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, який повністю лояльний до РФ. За цим сюжетом, Зась оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито для того, щоб запобігти військовій загрозі Білорусі з боку України та Польщі.