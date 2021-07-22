КТ показала, що в кишківнику чоловіка було сховано кілька десятків пластикових капсул з кокаїном

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали іноземця, який намагався перемістити через кордон кілограм кокаїну у своєму кишково-шлунковому тракті. Про це 21 липня повідомили у Держприкордонслужбі.

В аеропорту було затримано двох членів міжнародного злочинного угруповання з однієї з країн Латинської Америки. Правоохоронці виявили у них на двох 2 кг кокаїну. КТ показала, що в кишківнику одного з них було сховано кілька десятків пластикових капсул з кокаїном загальною вагою понад кілограм.

«Один зі зловмисників переміщував наркотики в особистих речах. Інший намагався перевезти через державний кордон понад кілограм кокаїну у кишково-шлунковому тракті», – йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів». Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.