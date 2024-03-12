Він є бойовим офіцером та учасником АТО

В Буковинську 107 окрему бригаду ТрО призначили нового командира. Ним став бойовий офіцер, учасник АТО Ігор Ісаченко. До того військовий обіймав посаду заступника командира 109-ї окремої бригади ТрО.

107 окрему бригаду сил територіальної оборони очолив підполковник Ігор Ісаченко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. До цього цю посаду обіймав полковник Андрій Цісак, який керував бригадою з 2021 року. Його перевели в інший підрозділ 12 лютого. Такі кадрові зміни пов’язані з оновленням Сил оборони і безпеки України та кадровими змінами в Силах територіальної оборони.

«Ігор Ісаченко – бойовий офіцер, учасник АТО, пройшов бойовий шлях від командира взводу до заступника командира 109-ї окремої бригади ТрО», – повідомили в 107 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Наразі новий командир переймає справи та вже найближчими часом візьметься до виконання визначених завдань, зазначили у бригаді.

107 бригада ТрО в Чернівецькій області була створена 1 березня 2018 року. Військовослужбовці 107 ОБр ТрО брали участь у захисті країни від агресора на території Сумської, Харківської, Донецької областей. Спільно з Силами оборони, звільняли ряд населених пунктів на Ізюмському напрямку. 4 грудня 2022 року, на передодні Дня ЗС України, за мужність та героїзм військовослужбовців, бригада отримала свій бойовий прапор.